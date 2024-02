Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks Det er siste dag i vinterferien for mange, noe som fører til mer trafikk på veiene.

Det forventes at køen vil vedvare en stund flere steder, særlig på Østlandet må du forvente ekstra reisetid. Se sak for oppdaterte vegmeldinger.

Bilister oppfordres til å være oppmerksomme.

Det er også observert elg i og ved veibanen flere steder på E6.

Det er veldig glatt på E6 og i følge Vegtrafikksentralen Øst har det vært to ulykker på E6 mellom Minnesund og Hamar. Det er snakk om en ulykke i hver kjøreretning og på ca samme sted, ved Espa. Den ene ulykken er mellom en buss og en personbil. Det er kø begge kjøreretninger.

Operasjonsleder Per Solberg i Innlandet politidistrikt sier at det fortsatt er litt uklart hva som har skjedd. Men folk må være forberedt på å stå i kø på E6 ei tid framover nå.

– Vi har ingen melding om personskader. Men det er store trafikale utfordringer og veldig glatt. Det står en lastebil og sperrer sørgående kjørefelt. Vi håper å få flytta på den slik at vi får slusa trafikken forbi.

Solberg forteller at de varsla vegtrafikksentralen for å få hjelp til omkjøring, men det er ikke lett å få det til. Nå er to såkalte «tungbergere» på vei, sammen med to andre bilbergere, for å få løst opp i situasjonen.

Det er ekstremt glatt ved Espa der de nå jobber med å få løst opp i bilene som gjør at vegen er sperra i to retninger. Foto: Jan Gunnar Madsen

Rv7 stengt

Fem voksne og to barn blir nå kjørt til legevakta for nærmere undersøkelser, etter ei ulykke på Rv7 ved Lægereidvatnet, ifølge politiet. I den ene bilen satt det også tre hunder som blir fraktet til veterinærvakta for undersøkelser. Veien er fortsatt helt stengt på stedet. Det meldes om glatt veibane i området.



Riksvei 7 over Hardangervidda er fortsatt stengt etter ulykken.



Det er siste dag i vinterferien for mange, noe som betyr mer trafikk på veiene. Stor trafikk, vegarbeid og flere ulykker og uhell har gjort at køene er vokst.

På E6 ved Minnesund inn mot Oslo, har det også vært kø i flere timer søndag ettermiddag og kveld, før de siste ulykkene.

Det er kø på Rv 4 gjennom Nittedal - på vei inn mot Oslo.

Det er fortsatt kø på RV 4 inn mot Oslo. Her fra Rotnes i Nittedal. Foto: Astri Olsen Husø / NRK

Veitrafikksentralen Sør meldte kl. 17 om at det fortsatt var 40 minutt kø på E16 mellom Hønefoss og Sollihøgda i retning Sandvika.

Vegarbeid skaper forsinkelser

E6 er stengt i høyre felt mellom Langsetkrysset og Minnesundbrua i Eidsvoll i Akershus, retning Gardermoen.

Årsaken er skade på vegnettet. Dette kommer til å ta tid å fikse.

– Det er litt kø på omkjøringsvegen. De som skal kjøre i ettermiddag fra Innlandet og sørover kommer til å møte kø – og den vil nok ikke minke på en stund ennå.

Det sier trafikkoperatør Tomas Eriksen i Statens vegvesen.

Alternativ rute til Oslo er riksveg 4 fra Biri eller fylkesveg 24 Kalsveen-Skarnes.

Det er svært glatt og kø ned fra Sjusjøen til Mesnali. Foto: CHRISTIAN FOUGNER

Kjørte i rus på E18



På E18 ved Holmestrand går nå trafikken som normalt igjen. Farten var redusert noen timer i sørgående felt etter ei trafikkulykke rett før Hanekleivtunnelen.

En personbil kjørte ut fra en parkeringsplass i feil kjøreretning og kjørte inn i en annen bil. Det viste seg at mannen som forårsaket ulykken, kjørte med høy promille.

Sør-Øst politidistrikt opplyser at trafikken flyter forbi ulykkesstedet i ett kjørefelt og fartsgrensen er satt ned til 70 km/t.

Rett før kl. 17 opplyser politiet at ingen personer kom alvorlig til skade i forbindelse med trafikkulykken.

Tak stengte veien på Helgeland

Taket til et lagerbygg i Kvina i Nordland blåste av og førte til at fylkesveien mellom Eidhågen og Tonnes i Lurøy kommune ble stengt en periode i ettermiddag

– Vi var bekymret for at vinden kunne sende takplatene ut på veien og treffe biler og folk. Derfor ble det gjort et valg om å sperre veien og sikre den så fort som mulig.

sier leder i Lurøy brann og redning, Atle Henriksen.

Veien er ryddet og sikret nå.

Det var Rana Blad som omtalte saken først.

Fylkesvegen i Lurøy kommune har vært stengt i ettermiddag på grunn av taket som delvis låg i veibanen. Foto: Lurøy brann og redning

E6 stengt etter elg i vegbanen

– Det har vært mye meldinger om elg. Vær obs og følg med når du kjører. Senk hastigheten i uoversiktlige områder.

Eriksen oppfordrer bilister til å være oppmerksomme. Det har blitt observert elg i og ved veibanen flere steder.

E6 ble først stengt i begge retninger i Nord-Fron på grunn av en elg innenfor viltgjerdet. Etter at elgen kom seg til skogs og veien ble åpnet, ble E6 stengt i Sør-Fron på grunn av to elger i veibanen. Begge strekninger er åpnet igjen.

Først ble en elg observert innenfor viltgjerdet i nærhet av Teigkamptunnelen i Nord-Fron i Innlandet. Noen timer etter kom elgen seg til skogs, og vegen ble åpnet.

Så kom meldingen fra Vegtrafikksentralen om at det samme hadde skjedd i Sør-Fron. E6 ble stengt i en periode, men åpnet igjen da elgene kom seg til skogs.

Tidligere på dagen varslet Vegtrafikksentralen om at det var mye elg i veibanen på riksveg 3 mellom Stange og Løten i Innlandet.

– De er glad i saltet som vi bruker på en del av vegene. Så er det en del tung snø ute i terrenget. Derfor er det jo mye lettere å gå på vegen.

– Vær oppmerksom på flere elg som beveger seg i og i nærheten av vegen. Senk farten og kjør forsiktig.