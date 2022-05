Det er ikke meldt om noen personskader i forbindelse med utforkjøringen. Men en periode var det en viss fare for at bussen kunne velte, opplyste politiet i Innlandet på Twitter.

Politiet fikk melding om ulykken klokka 1315 og det ble satt i gang en redningsaksjon.

SIKRET BUSSEN: Brannvesenet måtte sikre bussen med stropper etter at den havnet delvis utenfor veibanen på riksvei 15 i Lom fredag. Foto: Even Lusæter / NRK

– En buss hadde sklidd av veien i forbindelse med at den møtte et annet kjøretøy. Det var 34-35 barn i bussen. Det er et idrettslag på gjennomreise, opplyser Øyvind Bakken, operasjonsleder hos politiet i Innlandet

Hendelsen skal ha skjedd i lav hastighet. Bussen kjørte av veien i forbindelse med at det var trangt i møte med den andre bilen.

STENGT: Riksvei 15 i Lom i Innlandet ble stengt mens det pågikk sikring av bussen. Foto: Even Lusæter / NRK

Bussen stod delvis på vippen inn mot en grøft. Brannvesenet brukte stropper for å sikre at det store kjøretøyet ikke havnen enda lenger utenfor veien.

– Ingen personer er skadet. Det var ingen fare for at bussen skulle bikke helt. Politiet, brannvesen og ambulanse er på stedet. Passasjerene blir tatt hånd om og det er rekvirert en ny buss til stedet, sa operasjonsleder Øyvind Bakken til NRK ved 14-tiden fredag.

Veien har vært stengt på ulykkesstedet som ligger litt øst for Lom sentrum.