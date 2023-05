Driftsbygninga ligg like ved Rv 15 mellom Vågåmo og Lom, litt nord for Vågåmo sentrum. Den vart veldig raskt overtent. Brannvesenet greidde ikkje å berge fjøset, men fekk hindra at brannen spreidde seg. Brannmannskap frå både Vågå og nabokommunane Sel og Lom har rykka ut.

Operasjonsleiar Sidsel Svarstad ved politiet i Innlandet, seier til NRK at dei ikkje nå veit kor mange dyr som har brent inne.

Også ambulansar er på staden.

– Det er fordi at nokre på staden har fått i seg røyk, så dei treng å bli sett til av helsepersonell, seier Sidsel Svarstad.

Dyr frakta til nabogardane

Mange frivillige har komme til Vågå for å hjelpe til under brannen. Vår reportar på staden rapporterar om at overlevande sauer og lam er tatt over til nabogarden, og køyrd vekk til andre fjøs der dei kan vere.



Brannen skjedde altså medan dei fleste søyene har fått lam, men sidan det er så sein vår i fjellbygdene, hadde dei ikkje vorte slopne ut på jordet ennå.