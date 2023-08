Gult farevarsel for regn på Østlandet

– Det er et lavtrykk som beveger seg mot Sør-Norge og den tar med seg en del regn. Agder slipper unna det verste. Det blir noe nedbør der også, men det er stort sett fra Telemark og østover mot Sverige der de største mengdene kommer, sier statsmeteorolog Charalampos Sarchosidis til NRK.

Meteorologene melder fredag at det kan komme 60–80 mm på 24 timer.

Det kan også bli forbigående kraftig regnbyger, lokalt 20–30 mm på 1 time.

– Opprydningen etter ekstremværet «Hans» er enda ikke ferdig. Dette regnet kommer til å forsinke dette arbeidet, sier Sarchosidis.

FLOMMER OVER: Slik ser det ut i Hamar sentrum fredag formiddag. Mer regn vil forsinke opprydningen etter «Hans». Foto: Jenny Marie Sveen / NRK

Veger kan bli stengt

Det kan bli vanskelige kjøreforhold grunnet overvann og fare for vannplaning, og det er fare for stengte veier.

Statens vegvesen advarer mot unødvendig kjøring i helgen.

– Styrtregnet som er meldt over store deler av Østlandet fra og med lørdag formiddag gjør at vi allerede nå vil advare folk om at det kan bli redusert framkommelighet på vegene i helgen, sier seksjonssjef Asbjørn Stensrud i Statens vegvesen.

REGN: Det kan regne mye på vegene. Her fra Hamar fredag formiddag. Foto: Jenny Marie Sveen / NRK

Det er meldt spesielt store nedbørsmengder for Gudbrandsdalen, Valdres og Hallingdal.

Stensrud sier at veger kan bli stengt på kort varsel. Les også: E6 og E14 åpner neppe fredag

Flomfare på oransje nivå

Varsom varsler flomfare for flere områder på gult- og oransje nivå.

I det oransje varselet for Mjøsa står det at vannstanden nådde en topp på 125 moh. forrige helg og at vannstanden er følsom for ytterligere nedbør.

Det samme står det om deler av Drammensvassdraget, Tyrifjorden og Randsfjorden.

– Nedbøren som er ventet til helgen kan bidra til å holde vannstanden på et høyt nivå i en lengre periode.

– Situasjonen vil fortsatt kunne føre til oversvømmelse, erosjonsskader og flomskader på utsatte steder.

Langs Vorma kan stor vannføring føre til utgraving av masser ved foten av skråninger. Rask senkning av vannstanden etter flom kan også forårsake lokale utglidninger, står det på Varsom.no

OVERSVØMT: Slik så det ut ved Koigen i Hamar etter nedbørsmengdene fra «Hans». Foto: Knut Røsrud / NRK

Mye regn på Østlandet i sommer

Det har regnet en god del på Østlandet i sommer.

– Det man kanskje ikke er vant til er hvor gjentagende det har vært over en lengre periode. Det kommer lavtrykk på lavtrykk og man har ikke fått fred. Hele sommeren har vært lavtrykk innover Sør-Norge, mens det har skjedd det motsatte i Nord-Norge, sier statsmeteorolog Sarchosidis.