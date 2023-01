Politiet i Innlandet meldte like før kl. 11.30 søndag formiddag at det var røykutvikling inne i Ankerskogen svømmehall på Hamar.

Brannvesenet fant like før 12.30 et arnested med flammer inne i hallen på et sted som er under ombygging eller oppussing.

Brannen skal nå være slukket, men brannvesenet jobber fortsatt med å sjekke bygget.

UDRAMATISK: Badegjestene rakk å få med seg tingene sine før de forlot hallen. Foto: Viktoria Hellem-Hansen / NRK

Badegjester ble evakuert

– Det har vært en form for røykutvikling, men det er ikke funnet noen brann, opplyser Erik Johansen i Brann Innlandet.

Svømmehallen ble raskt evakuert. Det var omtrent 200 gjester i svømmehallen, opplyser politiet.

Line Rask hadde med seg to bursdagsbarn i svømmehallen for å feire. De fikk ikke den bursdagen de hadde sett for seg.

– Vi skulle feire bursdag, men det ble ikke sånn, sier Rask

Nå blir det bursdagsfeiring en annen dag for familien.