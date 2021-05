– Faktor 15 holdt ikke. Nå går vi for 50.

Og parasoller. For begge er solbrente etter fire dager på veien i stekende sol.

Sindre Mehlum og Ronny Bakke har nok en gang lagt ut på tur med traktorgressklipperne sine. De gjorde det samme i fjor.

Da var målet Romedal og svigermors medisterkaker. En tur på 20 mil hver vei.

Nå blir det 104 mil. Fra Tynset til Holmestrand og tilbake. I Holmestrand venter familie og en pust i bakken.

Overrasker langs veien Du trenger javascript for å se video.

– Vi er jo litt utenom det normale. Det er litt artig. Nå har det vært så mye korona og negativitet, så det er litt godt å se at en får opp stemninga litt, sier Sindre Mehlum.

Ikke en gang til

Og de vekker oppmerksomhet, latter og smil langs vegen.

Parasollene er bare ett av flere dekorelementer. Traktorgressklipperne er også pyntet med maling, vikinghjelmer og flagg.

Folk har tid til å se på dem mens de kjører forbi. Det går ikke fortere enn åtte kilometer i timen. Det vil si at strekningen en bil kjører på en times tid, bruker de sånn cirka en hel dag på.

Antrekk og kjøretøy står i stil Du trenger javascript for å se video.

De skulle ikke gjøre det igjen.

I fjor fikk de masse trøbbel, blant annet med punkterte dekk og motorhavari. Slitsomt var det også. De innrømmer at de blir litt stive og støle.

Men så kom en ny koronasommer. Hvorfor ikke?

Trenger en dusj

Nå har de tatt med seg erfaringene fra i fjor og fylt tilhengerne med alt de måtte trenge.

– Vi har reservehjul. For vi lærte jo det etter forrige sesong, at hjul, det går det mye av. Så vi har kanskje en 10–12 reservehjul. Så har vi klær, regntøy og ikke minst verktøy. Og cirka 100 liter bensin, sier Sindre.

Telt har de også med seg, så de kan overnatte overalt.

Men de har ikke dusja siden fredag, den dagen de startet. Så håpet nå er at de finner en campingplass og får av seg den verste skitten.

Og kanskje svetten. For sola og varmen har vært en utfordring for de to på traktorgressklippere. Nå sparer de ikke på solkremen.

– Må passe på at en får den fine, gylne fargen og ikke den glansende røde, sier Sindre.

Musikk på turen har de også sørget for.

– Det går i alt fra danseband til Torgeir og Kjendisene egentlig, sier Ronny fornøyd.