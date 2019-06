Vurderer å tømme høgdebassenget

Prøvesvara som syner at avføringa truleg kjem frå dyr, gjer at Askøy kommune no vil snakke med aktuelle myndigheiter om å tømme høgdebassenget for vatn. – Då kan vi få fagfolk inn for å sjå etter sprekkar i fjellet, seier varaordførar Espelid.