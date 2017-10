Voss brøt anskaffelsesreglement

Voss kommune får kritikk for å ha brutt forskriften om offentlige anskaffelser. Saken gjelder en åpen anbudskonkurranse i forbindelse med kjøp av nytt sportsgulv til Voss idrettshall. To ulike firma leverte anbud. Klageren mente at det valgte tilbudet ikke tilfredsstilte kravene som var stilt, og har nå fått medhold.