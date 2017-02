Viste frem kniv på utested

To menn i 20 årene er satt i varetekt etter slagsmål og bråk på et utested på Torget i Bergen i natt. Da en vekter grep inn skal en av de to ha vist frem en kniv. Politiet kom raskt til stedet og arresterte de to. Senere på natten var det også bråk ved et utested i Vestre Torggate.