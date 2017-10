Vil stoppe spekulanter

Bevaringsverdige hus som brenner ned eller forfaller må bygges opp igjen som kopier. Det krever byråd Anna Elisa Tryti (Ap) ifølge Bergens Tidende. Hun mener dette vil hindre boligeiere fra å la et bygg brenne eller forfalle, for så å reise et nytt bygg som de kan tjene mer penger på.