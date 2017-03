Vil skifte 12.000 lyspærer i Bergen

Byrådet i Bergen har vil bytte til LED-belysning langs kommunale vegar. I dag har 12.000 av lyspunkta pærer som inneheldt kvikksølv. Bakgrunnen for utskiftinga at ein reknar med å spare 450 kroner per. lyspunkt kvart år ved overgang til LED.