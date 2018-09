Vil ha fengsel i tre og et halvt år

Aktor har lagt ned påstand om fengselsstraff i opptil tre og et halvt år for de tre tiltalte mennene i det som er blitt kalt Norges største dopingsak. De tre har erkjent straffskyld for å ha hatt befatning med 13 kilo med anabole steroider, skriver BA. Aktor vil også inndra 861.000 kroner fra de tre.