Vil ha eget lærlingeråd

Leder i opplæringsutvalget i Hordaland, Emil Gadolin (Ap) mener det er på tide at lærlingene får sitt eget talerør i den offentlige debatten. Flertallet i fylkeskommunen går nå inn for å opprette et eget lærlingeråd. Gadolin mener det er på høy tid, og mener det er viktig at også lærlinger skal kunne påvirke sin egen hverdag.