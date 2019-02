Vil fengsle to for vold mot vekter

To menn blir i dag fremstilt for varetektsfengsling, siktet for vold mot en vekter i Bergen sentrum natt til onsdag. En vekter ble knivstukket av en av personene. Politiet mener det er bevisforspillelsesfare, og vil be om fire uker varetekt for de to.