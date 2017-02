Vil fengsle mann for vald

Politiet ber om fire veker i varetekt for ein ung mann som blei arrestert for vald mot helsepersonell i Bergen sentrum natt til laurdag. – Det var først snakk om ei hending på eit hotell, og valden skjedde etter at mannen blei arrestert. Vi ber om fire veker på grunn av fare for gjentaking, seier politiadvokat Christine Møen Wisløff.