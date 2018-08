Vil fengsle mann etter ran i Odda

Mannen som ranet en tenåringsjente i Odda sentrum på lørdag, fremstilles mandag ettermiddag for varetekt. Politiet vil be om fire ukers varetekt, sier politiadvokat Ingrid Postvoll til NRK. Mannen er en kjenning av politiet, og politiet mener at det er fare for gjentakelse dersom han ikke blir varetekstfengslet.