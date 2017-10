Ventar liten storm

Meteorologisk institutt har sendt ut eit obs-varsel for Vestlandet sør for Stad. Frå søndag kveld klokka 19 er det venta svært kraftig vind, og i varselet skriv meteorologane at det er moglegheit for innstilte flyavgangar og båtar, stengde bruer og takstein som kan blåse av bygningar. Vinden er venta å minke seint natt til måndag.