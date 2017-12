Vedtok fylkesbudsjettet

Tysdag ettermiddag vedtok fylkespolitikarane fylkesbudsjettet for 2018. Eit fleirtal av Ap, KrF, Sp og Sv går mellom anna inn for å frysa prisen for månadskort for kollektivtrafikk for barn og ungdom. Fylkesrådmannen gjekk i sitt forslag inn for å auka prisen for alle månadskort.