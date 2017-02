Vedgår straffskyld etter dødsulykke

De to NRK-medarbeiderne var ute på oppdrag da bilen deres veltet utfor en kant og landet på siden. 52 år gamle Bakke satt på passasjersiden og var på vei ut av kjøretøyet da det veltet over henne.



Den kvinnelige sjåføren ble kort tid etter ulykken siktet for uaktsom kjøring . Hun valgte da å ikke ta stilling til siktelsen.

OMKOM: NRK-fotograf Heidi Lise Bakke (52) døde i ulykken.

Men nå har politiet gjort en endring i siktelsen som gjør at kvinnen har erkjent straffskyld for uaktsomhet, melder bt.no.

Avisen skriver at uaktsomheten gjelder sikring av bilen ved parkering.

Forsvarer Ivar Blikra bekrefter tilståelsen og sier klienten erkjenner at det var hennes feil at den parkerte bilen begynte å trille. Han sier begge de to kvinnene var på vei ut av bilen da ulykken skjedde.

Rettssaken vil nå trolig gå som tilståelsessak. Saken skal gå i Fjordane tingrett. Kvinnen risikerer bot eller fengsel i inntil ett år hvis hun blir dømt.