Varsler ekstremvêr på Vestlandet

Meteorologisk institutt går ut med ekstremvarsel for Vestlandet sør for Sognefjorden, altså områda Rogaland, Hordaland og ein liten del av Sogn og Fjordane. Kombinasjonen av vind, høg vastand, høge bølger og ein lang periode med mykje nedbør gir potensiale for store øydeleggingar.