Vannlekkasje i Sandviken

Brannmannskaper fra to stasjoner har rykket ut til Birkebeinersenteret i Sandviken i Bergen, etter melding om vannlekkasje i en leilighet. – Det er mye vann i leiligheten, og også vann i leiligheten under, sier vaktkommandør ved 110-sentralen, Stig Tetler. Brannvesenet har kontaktet et skadesaneringsselskap.