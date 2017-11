Uvisst skadeomfang etter vald

To menn er førebels sikta for kroppsskade etter valdsepisoden i Sandviken. Jourhavande jurst Ingrid Postvoll ved Vest politidistrikt seier dei to er sett i varetekt på grunn av gjentakingsfare og fare for bevisforspilling. Postvoll vil ikkje kommentare skadeomfanget. – Det er for tidleg å gå ut med meir informasjon.