Utstyr stjålet fra Dale Oen-senter

Selskapet The Dale Oen Experience er frastjålet utstyr for godt over 300.000 kroner. Tyveriet fra utstyrsgarasjen på Rong i Øygarden ble oppdaget i går ettermiddag, skriver Vestnytt. Det er blant annet stjålet, sykler, klær og dykkerutstyr.