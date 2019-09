Utbrudd av alvorlig bakterie i flere fylker

Siden august er det funnet samme variant av bakterien Enterohaemorrhagisk E. coli (EHEC) hos tre personer, og det er mulig at prøver fra ytterligere to personer kan ha samme variant. Det opplyser FHI i en pressemelding.

Pasientene er bosatt i Hordaland, Aust-Agder, Trøndelag og Hedmark. Det skal være snakk om ett barn og fire personer over 70 år.

– Vi tar dette utbruddet på alvor. Vi har satt i gang utbruddsetterforskning for å se om vi finner en felles kilde til utbruddet, og om det er mulig å stoppe smitten, sier Line Vold i FHI.

FHI går ikke ut med informasjon om status på pasientene, eller hvilke kommuner pasientene bor i av hensyn til personvern.

Fire personer er smittet

EHEC-bakterien kan gi diaré, av og til blodig. Dette kan vare i 4–10 dager hos voksne og noe lengre hos barn. I sjeldne tilfeller kan bakterien gi den alvorlige nyresykdommen Hemolytisk uremisk syndrom (HUS).

– Fire personer har utviklet denne sykdommen. Det gjør at vi anser det som et høyt prioritert arbeid å finne smittekilden.

Vold forteller at det er en relativt uvanlig komplikasjon, som om lag en av ti utvikler.

– Denne komplikasjonen kan være alvorlig. Det er en nyresvikttilstand, og det sees også dødsfall blant pasienter som har denne komplikasjonen.

I 2018 ble det meldt 494 tilfeller av EHEC-infeksjoner til Folkehelseinstituttet, hvorav kun 8 utviklet den alvorlige komplikasjonen HUS.

Kan være felles smittekilde

Det er påvist bakterier med lik DNA-profil hos tre av personene, mens analyser av de to siste tilfellene pågår. Lik DNA-profil kan være tegn på at personene har én felles smittekilde.

– Nå sammenholder vi informasjonen vi har for å se om vi kan finne en felles smittekilde.

Det er gjennomført intervjuer med pasientene og gjennomført tilsyn av serveringssteder og institusjoner for å avdekke mulig smittekilde.

– Etterforskningsarbeid kan være komplisert og ta tid. I mange saker er det dessverre slik at man ikke klarer å finne smittekilden eller avklare om det dreier seg om en felles kilde, sier Vold.

SER ALVORLIG PÅ UTBRUDDET: – Vi tar dette utbruddet på alvor. Vi har satt i gang utbruddsetterforskning for å se om vi finner en felles kilde til utbruddet, og om det er mulig å stoppe smitten, sier Line Vold i FHI. Foto: Andreas Krantz / NRK

Ikke sett i Norge tidligere

DNA-profilen til bakteriene i dette utbruddet er ikke tidligere sett i Norge. Folkehelseinstituttet har tatt kontakt med internasjonale samarbeidspartnere for å undersøke om andre har sett denne bakterievarianten.

– Vi gjør arbeid på laboratorium for å se på typen bakterier. Det er for å se om det er eksakt samme bakterie hos pasientene.

Forebyggende tiltak Ekspandér faktaboks God håndhygiene etter toalettbesøk og før matlaging og måltider er generelt viktig for å forebygge infeksjoner som kan gi diaré. Dersom man har diaré, bør man unngå å lage mat til andre. Bakterien finnes normalt i tarm hos enkelte individer av drøvtyggere (storfe, sau, geit), og kan overføres til mennesker på ulike måter; for eksempel via mat forurenset med avføring fra dyr, fra forurenset vann eller ved direkte kontakt med dyr. Smitte kan også skje direkte fra person til person. Spesielt eldre og barn kan få alvorlig sykdom. Andre generelle forebyggende tiltak for å unngå smitte med E.coli er: Gjennomsteke eller gjennomkoke all farsemat (herunder kjøttdeig, hamburgere, kjøttkaker og liknende).

Unngå dårlig stekte hamburgere (se også lenke til sak om medium stekte hamburgere).

Hele stykker av kjøtt (biff, stek, filet og liknende) bør være godt stekt på overflaten

Unngå ikke-desinfisert drikkevann.

Unngå upasteurisert melk og produkter laget av upasteurisert melk.

Grønnsaker og salater som skal spises rå bør skylles godt.

Importerte fryste bær, krydderurter, minimais, sukkererter og asparges bør varmebehandles

Oppbevar maten ved kjøletemperatur (+4°C) – husk kjøleboks i sommervarmen.

Vask hender etter toalettbesøk, etter kontakt med dyr og før matlaging og måltider

Vask kniver, skjærefjøler og kjøkkenutstyr som er blitt forurenset av råvarer, før utstyret brukes til annen mat. (Kilde: FHI)

To døde i Danmark

Torsdag opplyste Styrelsen for Patientsikkerhed i Danmark, at to barn døde av nyresvikt som en komplikasjon forårsaket av en E.colibakterie. Det skriver Ekstra Bladet.

FHI kan ikke bekrefte at det er nøyaktig samme bakterie, og heller ikke om det har sammenheng med utbruddet i Norge.