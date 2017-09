Ut mot Hareide for sen avklaring

Når 83,8 prosent av stemmene er opptalte på landsbasis, viser prognosene at KrF ligger an til å havne like over sperregrensen, med 4,2 prosent. KrF-leder Knut Arild Hareides andrekandidat i Hordaland, skylder nedgangen på at partiet ikke tidligere avklarte at de ønsker Erna Solberg (H) som statsminister. – Den beskjeden burde kommet to-tre uker før, slik at den hadde nådd flere av dem som forhåndsstemte, mener Nyborg. Hun tror partiet har tapt velgere til Høyre grunnet uklarheten. – Vi åpnet for Ap, og det har våre velgere sagt nei til, sier hun.