TV 2 lyser ut 30 stillinger

Bergens Tidende skriver i ettermiddag at TV-kanalen skal satse på strømmetjenesten Sumo og skal bygge opp et nytt teknologimiljø. Stillingene blir rettet mot tekniske løsningar og salg, og over 20 av de blir lagt til Bergen. TV 2 har vore gjennom eit tøft år der dei har kutta 117 stillinger, nå bemannar de opp for å satse på strømming.