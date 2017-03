To tatt med promille

To personer har i natt blitt stoppet av politiet, mistenkt for promillekjøring. Klokken 00.51 ble en 31 år gammel mann stanset av UP i Fyllingsdalen, og tatt med for blodprøve. Klokken 01.08 ble en gutt (16) på moped stanset på Venjaneset. Også han ble tatt med av politiet for blodprøvetaking.