To personer falt i sjøen

Det har vært en travel natt for politiet i fylket på grunn av fyll, slåssing og spetakkel. I Bergen falt en beruset mann i sjøen like ved Kristiansholm, og ble hjulpet opp igjen av forbipasserende. Han ble sendt til legevakten. Litt senere falt en kvinne i sjøen ved Zachariasbryggen da hun skulle gå om bord i en båt, men kom seg raskt opp igjen. Hun ble også sendt til legevakten for sjekk.