Tiltalt for cruiseskip-bedrageri

Ein 69 år gamal mann er bedrageritiltalt i Oslo tingrett etter å ha selt aksjar for nærare 9,8 millionar kroner til bygging av eit cruiseskip politiet meiner ikkje eksisterer. Advokaten til mannen, som har adresse på Stord, opplyser til VG at klienten nektar all straffskuld.