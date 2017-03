Til legevakt etter kollisjon

Ein person vert køyrt til legevakt for sjekk etter samanstøyten mellom Bybanen og ein personbil i Møllendalsveien. Vedkommande sat i bilen som var involvert i ulukka. – Kollisjonen har skjedd heilt i starten av Møllendalsveien, under nye Nygårdsbro, fortel operasjonsleiar i politiet, Arve Samsonsen. Vegen er no stengd.