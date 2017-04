Ti lastebiler med mangler på Stord

I tirsdagens tungbilkontroll på Stord hadde ti av 36 kontrollerte kjøretøyer mangler. Fire fikk bruksforbud. – Ja tallet er høyt, sier kontrolleder i Statens vegvesen Jo Kjetil Strand. To sjåfører ble anmeldt for ikke å ha stoppet for kontroll.