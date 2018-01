Midt i skoletiden, rundt klokken 09.30 torsdag formiddag, fanget Jan-Ove Drabløs den skremmende situasjonen på E39 ved Kaland barneskole i Bergen.

Dashbord-kameraet dokumenterer råkjøringen i et fotgjengerfelt med trafikklys. Mens lyset skifter til gult, legger taxien seg ut og passerer biler som har stanset ved overgangsfeltet.

Lyset skifter til rødt like før han passerer. I fotgjengerfeltet venter flere barn på å gå over veien. Like etter at han har kjørt forbi kommer også biler ut fra en sidevei på andre siden av lyskrysset.

– Det er urovekkende at en yrkessjåfør tillater seg å kjøre på den måten, og det kunne ikke skjedd på et verre sted. Det er både barneskole og idrettsplass rett i nærheten, sier Drabløs.

Politiet reagerer

Operasjonsleder i Vest politidistrikt, Frode Kolltveit er klar på at kjøringen kvalifiserer til førerkortbeslag.

– Det ser ikke bra ut, dette er skummel kjøring og enda skumlere siden gangfeltet er rett ved en barneskole, sier Kolltveit.

Fordi det var gangfelt og skole i området, måtte taxisjåføren krysse doble sperrelinjer for å komme seg forbi bilen foran seg og det røde lyset.

– Det var tre biler foran meg og taxien lå bakerst av de tre. I det lyset skifter fra grønt til gult, stopper de andre bilene opp, men taxien bare fortsetter, forteller Drabløs.

I det lyset har rukket å bli rødt, akselererer taxien og kjører ut i motsatt kjørefelt for å komme seg forbi bilene foran seg.

Undersøker hendelsen

Drabløs tok igjen taxien noen kilometer senere. Kvaliteten på videoen gjør det vanskelig å slå fast hvilket taxiselskap drosjen tilhører. NRK har vært i kontakt med Norgestaxi som kjører samme typen biler.

– Vi undersøker for øyeblikket om dette kan være en av våre taxier. Det er helt uakseptabel kjøring. Enten det er en personbil eller en taxi skal ikke slik kjøring skje, sier prosjektleder i Norgestaxi avdeling Bergen, Erik Espeland.

Han opplyser at de mandag undersøker saken blant egne bileiere og ansatte. De håper å komme til bunns i saken i løpet av dagen.

– Hva konsekvensene kan være, ønsker jeg ikke å spekulere i for øyeblikket, sier Espeland.

Også Taxi 1 har mandag morgen undersøkt om det kan ha vært deres drosje.

– Vi har kun tre Prius Seven igjen med denne fargen. Ingen av disse var ifølge bookingsystemet vårt på Kaland på det aktuelle tidspunktet. Våre systemer viser at en bil var på Sandsli, en i sentrum og en var i Loddefjord, sier Robert Aasmul.

Barn skulle krysse veien

– Sekunder etter at den har krysset over i motsatt felt, kommer det en bil fra høyre, som kjører inn der taxien nettopp har rast forbi, sier Drabløs.

Kolltveit sier han sender videoen videre til Bergen sør politistasjon, ettersom det skjedde i deres distrikt.

Politioverbetjent Grunde Næss Bergen Sør politidistrikt opplyser at det ennå ikke har blitt tatt stilling til om det skal opprettes sak på forbikjøringen.