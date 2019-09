Tatt med 218.000 smuglersigaretter

Politiet i Bergen har pågrepet et mann i midten av 30-årene, siktet for smugling av store mengder sigaretter og sprit. Mannen fra Litauen ble tatt på fersk gjerning da han solgte av smuglervarene, forteller politiadvokat Asbjørn Onarheim til NRK. Det var politiets innsatsgruppe mot åpne russcener i Bergen som tok mannen. Han hadde da med seg 218.000 sigaretter og 409 liter sprit, forteller Onarheim. Mannen blir i ettermiddag fremstilt for varetektsfengsling i Bergen tingrett.