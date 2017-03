Tatt etter slagsmål i sentrum

Politiet rykket klokken 03.08 ut til et slagsmål mellom flere personer i Småstrandgaten i Bergen sentrum. – Syv personer var involvert. To stykker ble anholdt av politiet, de andre løp fra stedet. Én mann i 20-årene ble anmeldt for ordensforstyrrelse, forteller Marit Hanson ved operasjonssentralen.