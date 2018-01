Tar opp kampen mot papirflaumen

Voss kommune har starta ein aksjon for å få folk flest over på nettløysingar når kommunale avgifter skal betalast, skriv Avisa Hordaland. Kvart år sender kommunen ut nær 50.000 fakturaer, 11.000 av dei går ut til første termin for kommunale avgifter. For å få folk til å gå over til digital betaling, lovar kommunen premie til seks av dei som gjer det.