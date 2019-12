SV vil forhandle om budsjettforslag

SVs gruppeleder i Bergen, Mikkel Grüner, sier til BT at partiet er villig til å gjenoppta forhandlingene med byrådspartiene om budsjettforslaget. SV og Rødt brøt forhandlingene 29. november. Ap, MDG, Venstre og KrF har ikke flertall i bystyret og er derfor avhengige av å få til en avtale for å få gjennom sitt forslag for neste års bybudsjett.