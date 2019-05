Stjal verktøy og kamerautstyr

Flere bedrifter i Bergen har vært utsatt for grove tyverier i løpet av helgen. Innbruddene har skjedd i Solheimslien og på Bontelabo. Politiet utfører nå åstedsundersøkelser i jakt på spor fra innbruddstyvene. – I Solheimslien er det verktøy som er stjålet fra et bygg under rehabilitering. På Bontelabo er det kamerautstyr som er stjålet, opplyser operasjonssentralen.