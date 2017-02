Stengte Nye Anne Maddam

Mattilsynet fant rotteskitt og andre spor etter skadedyr på restauranten Nye Anne Maddam i Bergen under en kontroll i går, skriver BT. Resturantet ble stengt på dagen. Styreleder Thomas Ørbeck Warpe sier til avisen at et skadedyrfirma nå har vært i restauranter for å ordne opp, og at de håper å kunne åpne igjen i dag.