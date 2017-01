Stengt på Aurland-Hol

Fylkesvei 50 Hol-Aurland er nå stengt på grunn av vanskelige kjøreforhold. Riksvei 52 over Hemsedalsfjellet er åpnet for vanlig trafikk etter at det tidligere var kolonnekjøring. Les mer om situasjonen på veiene i høyfjellet på NRK trafikk.