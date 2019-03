Stengde fjellovergangar

Statens vegvesen melder framleis om fleire stengde fjellovergangar i morgontimane. E16 over Filefjell og riksveg 13 over Vikafjellet er opne. Til NRK seier Statens vegvesen at også riksveg 52 over Hemsedalsfjellet no er opna med kolonnekøyring.