Steinsprang i Nordfjord

Steinar har også rasa over Stigedalsvegen, fv. 651, i Nordfjord. Ein personbil køyrde inn i steinane og er skada. Ingen personar vart skada, men vegen er no sperra, skriv politiet på Twitter. Vegvesenet har entreprenør på veg til staden for å rydde vegen, og trur den vil bli opna i kveld.