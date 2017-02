Stal post frå 40 postkassar

Ein 26-åring frå Bergen er dømt for grovt tjuveri etter at han i november i fjor stal post frå over 40 postkassar i området rundt Solheim i Bergen, skriv BT. Til saman over 60 personar fekk posten sin fråstole. Mannen er dømt til fengsel i eitt år og fire månader.