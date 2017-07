Stakk av frå kiosk med pengekassen

Ein 18 år gamal mann er pågripen av politiet, etter at ransalarm gjekk i 7-Eleven i Krinkelkroken i Bergen. – Mannen hadde tatt med seg delar av kassen frå kiosken, og vi undersøker no om det er snakk om ran eller tjuveri. Mannen er òg meld til politiet for vald mot offentleg tenestemann, seier operasjonsleiar i politiet, Terje Magnussen.