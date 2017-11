Søker om penger til Masfjordbrua

Samferdselspolitikerne i Hordaland gikk i dag inn for å søke om penger til Masfjordbrua. Det er ventet at staten vil stille opp med over en milliard i såkalte ferjeavløsningsmidler. På tross av dette er det usikkert om broen kan bygges fordi det er fylkeskommunen som må betale rentene.