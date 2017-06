Slo ned person i Kvinnherad

Politiet arresterte to personar på ei adresse i Kvinnherad i dag tidleg, skriv Kvinnheringen. I natt skal det ha vore usemje mellom dei to personane, noko som enda med at den eine slo den andre ned. Dei to involverte og eventuelle vitne bli avhøyrt i løpet av dagen eller kvelden.