Slåst etter nachspiel

Klokka 08:45 fekk politiet fleire meldingar om amper stemning i Leirvik sentrum på Stord. Fleire personar var høglydte, og då politiet kom på staden hadde to menn i trettiåra slåst. Mennene skal ha krangla i løpet av natta før dei til slutt bestemte seg for å avgjere diskusjonen ute. Dei vart viste bort frå kvarandre, og melde til politiet for ordensforstyrringar. Det opplyser Andre Skram Hansen i Sør-Vest politidistrikt.