Slår fast at høy fartsgrense og mørk tunnel bidro til dødsulykke

11. juli 2017 omkom en belgisk syklist da han ble påkjørt bakfra av en personbil i Raunekleivtunnelen på fv. 7 i Samnanger.

I dag ble rapporten hvor States havarikommisjon for transport har gransket ulykken lagt frem. Det er første gang en sykkelulykke granskes.

Den endelige rapporten viser at en rekke forhold bidro til dødsulykken:

Mørke tunnelvegger og dårlig belysning.

Høyt fartsnivå. Fartsgrensen i tunnelen var 80 km/t.

Alternativ vei for syklister utenom tunnelen var ikke skiltet.

Syklisten brukte ikke refleksvest, og var lite synlig til tross for baklys på sykkelen.

Bilførerens alder indikerer at han også kan ha et redusert mørkesyn.

Etter ulykken fortalte NRK at en alternativ vei rundt tunnelen ikke var skiltet.

Les hele rapporten her.

STORE SKADER: Sykkelrammen knakk i flere deler og bakhjulet ble deformert. Foto: Statens havarikommisjon for transport

Tiltak for å sikre tunneler

Statens havarikommisjon for transport anbefaler nå Hordaland fylkeskommune og Statens vegvesen å gjennomgå aktuelle tunneler som er åpne for syklister.

De ønsker også å iverksette flere sikkerhetstiltak. Tunnelmarkeringene skal fjernes og tunnelveggene skal hvitkalkes. Det skal også legges grus i grøften langs vegbanen for å gi bedre støtte til sideareal.

Videre er det planlagt å sette opp skilt som varsler om tunnel 100 meter fremme. Dette er for å tilrettelegge for mulig omkjøring.

Region vest har vurdert å forby sykling i tunnelen. De har i stedet valgt å henvise til trygg plass for kryssing på gang- og sykkelveg, og vil sørge for at omkjøringsveien blir skiltet.

Ifølge Statens vegvesen Region vest, vurderes det også om det bør gjennomføres en risikoanalyse av hele strekningen.