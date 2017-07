En 58 år gammel utenlandsk syklist ble påkjørt bakfra i Raunekleivtunnelen på fylkesvei 7 i Hordaland tirsdag formiddag. Mannen omkom på stedet.

Veien er en hyppig frekventert strekning for syklister, og er også en del av sykkelrittet Bergen-Voss.

Mosjonssyklister NRK har snakket med, forteller at Raunekleivtunnelen er en av flere strekninger på veien mellom Bergen og Voss som oppleves som utrygg.

Krever bedre merking

Pernille Iden i Åsane sykkelklubb kjører ofte denne veien, og var også der minutter etter ulykken i dag.

– Jeg syklet rolig forbi med hjertet i halsen, sier hun.

Hun synes det er en veldig ubehagelig vei å sykle.

– Jeg gruer meg til å sykle denne veien hver gang. Jeg kjører ofte om fordi det er ubehagelig, sier hun.

Det er ikke forbudt for syklister å kjøre i tunnelen. Iden krever nå at tunnelen blir merket slik at bilister blir klar over at det kan være syklister i tunnelen.

– Få opp noen skilt om at dette er en vei folk sykler på. Bilistene kjører i 80 og det er mange turister på denne veien, sier hun.

ULYKKE: En 58 år gammel mann omkom inne i Raunekleivtunnelen i Foto: Jon Bolstad / NRK

Vei utenom tunnel var ikke skiltet

Flere steder i Indre Hordaland blir syklister tvunget inn i tunneler, sier Jan Roy Eide i Hardanger sykkelklubb. Han anbefaler alle syklister å kjøre utenom tunneler når de har mulighet til det.

I dette tilfellet er det en vei utenom, men da NRK var ved tunnelen tirsdag var det ikke merket som omkjøringsvei.

– For turister og andre som ikke er kjent i området, burde det vært merket med sykkelvei på den veien som går utenom tunnelen. Det er ubehagelig å kjøre i tunneler når bilister farer forbi, og det kan oppstå farlige trafikksituasjoner, sier han.

Han bor selv i Tørvikbygd, hvorfra det går en tunnel til Norheimsund som ikke har omkjøring på grunn av et tidligere ras.

Også Voss sykleklubb er opptatt av skilting, som de mener er et stort problem for syklister i dette området.

– Det må bli mye bedre skilting. Jeg er helt sikker på at omfattende skilting hadde hjulpet. Bilister som ikke er derfra forventer helt klart ikke å finne en syklist inni tunnelen, sier leder Arne Røen.

RAUNEKLEIV: Tunnelen er 250 meter lang og ligger like ved gjenbruksstasjonen i Samnanger i Hordaland. Neste tunnel i retning Hardanger heter Haukenestunnelen, og den er forbudt for syklister å kjøre i. Foto: Jon Bolstad / NRK

Vil be Vegvesenet om skilt

Fungerende ordfører i Samnanger kommune, Øyvind Røen, beskriver tunnelen som krevende å sykle i.

– Jeg oppfatter tunnelen som relativt mørk og dermed potensielt farlig. Dødsulykker er vel aldri ventet, men det er nok ingen tunnel man bør sykle eller gå igjennom.

– Jeg har forståelse for syklistenes mening, og synes det er rimelig med bedre skilting enn i dag.

Røen holder nå på med en trafikksikkerhetsplan, og vil ta videre skiltproblematikken.

– Vi vil ta kontakt med Statens vegvesen om forholdene knyttet til skilting, sier Røen.