Skredfare i Hardanger og på Voss

Det er meldt stor snøskredfare for Hardanger dei to neste dagane. Store nedbørsmengder kombinert med sterk vind gjer at myndigheitene åtvarar mot all ferdsel i skredterreng og utløpsområde. I Voss er skredfaren «betydeleg». Enkelte vegstrekkjer er utsett.