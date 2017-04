Send til sykehus etter påkjørsel

Bussuhellet ved Vestkanten var ikke så alvorlig som først antatt. – Først fikk vi melding om at hun var overkjørt, men det viste seg at kvinnen ble dyttet borti av bussen, og falt i bakken og slo hodet. Hun er rutinemessig sendt til Haukeland universitetssjukehus for en sjekk, forteller Morten Kronen i Vest politidistrikt. Politiet har opprettet sak, og avhører sjåføren og vitner på stedet.